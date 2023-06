Avenida Antônio Carlos será interditada nesta sexta-feira

432

Motoristas devem ficar atentos às interdições na Avenida Antônio Carlos em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press (Foto: 31/03/2022))

Um trecho da Avenida Antônio Carlos, sentido Pampulha, será interditado nesta sexta-feira (9/6) para obras da Copasa na orla da lagoa. O tráfego será desviado para a pista do Move a partir das 22h, e a via segue fechada por pelo menos 9h, até a manhã de sábado (10/6).A interdição acontece no quarteirão entre a avenida Santa Rosa e a barragem, no sentido bairro. A previsão é de que as obras continuem até o fim de junho, e novos bloqueios sejam feitos ao longo do mês.Com o desvio pela pista exclusiva de ônibus, logo após a Estação Santa Rosa, os veículos só retornam à pista mista depois da barragem e antes da Estação Pampulha. Agentes da BHTrans estarão monitorando o trânsito e orientando os motoristas no local.Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a intervenção, realizada no interceptor de esgoto da Copasa, visa acabar com o mau cheiro na Lagoa da Pampulha.