Vendedor de carros nega conhecer empresário mineiro desaparecido no RS

Empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, está desaparecido há uma semana no Rio Grande do Sul (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Apontado como último contato de Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, mineiro que desapareceu há uma semana no Rio Grande do Sul, um vendedor de carros de Santo Antônio da Patrulha, que não teve a identidade revelada, nega qualquer contato com o empresário. As informações foram apuradas pelo jornal NH, e divulgadas nesta sexta-feira (9/6).Segundo o jornal gaúcho, Samuel teria tido uma reunião com o comerciante na manhã de 2 de junho, mesmo dia em que foi visto pela última vez. O vendedor, que teria sido a última pessoa a ver Samuel antes do sumiço, nega sequer conhecê-lo: 'Nunca vi', declarou em entrevista à reportagem do NH O nome do vendedor foi mencionado pela própria vítima a parentes. Ele teria chegado, inclusive, a enviar os contatos do dono da revenda.Samuel trabalha com revenda de carros e foi até Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, em uma viagem a trabalho, supostamente para cobrar uma dívida de aproximadamente R$ 1 milhão. Ele estaria acompanhado do seu parceiro de negócios, responsável pelas negociações de venda dos veículos no Rio Grande do Sul, na suposta reunião com o comerciante de Santo Antônio da Patrulha.Ao jornal gaúcho, o vendedor diz que só teve contato com o sócio de Samuel e revela que a parceria rendeu prejuízos. "O desaparecido eu nem conheço. Já esse cara de Novo Hamburgo me causou um prejuízo de R$ 170 mil", disse. Ele comprava carros na mão dele e revendia, mas não recebeu a última remessa. "Como vou adivinhar que havia algo errado? Não me entregou os veículos, nem devolveu o dinheiro", revelou.O sócio de Samuel foi preso na última terça-feira (6/6) como principal suspeito pelo desaparecimento do empresário. À polícia, segundo a reportagem do NH, ele afirmou não saber do paradeiro do parceiro de negócios.Conhecido como um habilidoso vendedor, o suspeito mineiro tem uma ampla carteira de clientes na região. Conforme revelado pela reportagem do jornal NH, ele conquistava a confiança de empresários como Samuel e, então, parava de repassar os valores combinados, além de não informava o destino dos veículos.O homem, que não teve a identidade revelada, tem passagens pela polícia por estelionato, posse ilegal de arma e supressão de documentos. A investigação está sob sigilo e os policiais não informaram detalhes da prisão do suspeito, e o andamento do caso.Desconfiado, o mineiro teria decidido ir pessoalmente cobrar uma dívida, que, segundo a família, era referente aos últimos 11 carros que enviou para Novo Hamburgo, que somam mais de R$ 1 milhão.Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, é proprietário de uma revendedora de carros em Belo Horizonte, e sumiu no Vale dos Sinos, na sexta-feira (2/6) . Familiares do empresário acompanham as investigações no Rio Grande do Sul, e ajudam a polícia a reconstituir os últimos passos do mineiro.Ele foi visto pela última vez no início da tarde de 2 de junho, em um posto de combustíveis em uma estrada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Nesse dia, ele e o sócio teriam ido visitar revendas de carros no litoral gaúcho. Uma delas em Santo Antônio do Patrulha.As buscas com cães farejadores continuam pelo sétimo dia, concentradas nos arredores de onde a vítima foi vista pela última vez.O Departamento Estadual de Homicídios destaca que qualquer informação relevante a respeito do paradeiro de Samuel pode ser repassada à Polícia Civil pelo telefone 0800 642 0121.