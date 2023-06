Mulher de 64 anos morre e sete pessoas ficam feridas em acidente em Minas

432

Motortista de um dos carros teria invadido a contramão na MGC-496, em Corinto (foto: PMRv/Divulgação) Uma mulher de 64 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas após uma batida entre dois carros na MGC-496, em Corinto, na região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu na manhã desta quinta (8/6), por volta das 10h40.





Questionada pelos militares, a motorista, devido ao estado clínico, disse que não se não se lembrava dos fatos, diz a PMRv. Ao todo, sete ocupantes dos automóveis tiveram ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros também esteve no local. Em nota, a corporação disse que, quando chegou à rodovia, encontrou a mulher morta fora do carro, no acostamento, e dois ocupantes presos às ferragens. Os demais já haviam sido conduzidos pelas equipes da concessionária Eco135 para o hospital.

O restante dos sobreviventes foi retirado da situação de risco pelos militares e levados, também com apoio da Eco135, à unidade hospitalar.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o trânsito fluiu normalmente no trecho, já que os carros, com o impacto da batida, foram parar no acostamento.

Após conclusão dos trabalhos periciais de praxe, a Polícia Civil liberou o corpo, que foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), no município de Curvelo.