Suspeito de matar mulher na frente de 6 crianças em Aracaju é preso em MG

Um dos suspeitos de matar em Aracaju (SE) uma mulher identificada pelas autoridades como Andrielly de Jesus Oliveira foi preso, nessa quarta-feira (7/6), no município de Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri, informou a Polícia Civil de Sergipe nesta quinta-feira (8/6).O crime aconteceu em 11 de maio. A mulher, que não teve a idade informada, foi morta na frente de seis crianças, incluindo o filho de 6 anos.

Andrielly de Jesus Oliveira caiu em cima do filho ao ser morta no bairro Olaria, no Conjunto São Carlos, Zona Norte de Aracaju

No dia do crime, conforme informações divulgadas pela Polícia Civil de Sergipe, a vítima havia acabado de pegar o filho na escola e voltava para casa acompanhada de algumas amigas e outras cinco crianças, quando foi surpreendida em uma rua próxima ao colégio situado no bairro Olaria, no Conjunto São Carlos, Zona Norte de Aracaju.