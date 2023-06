Corpus Christi: como cascas, sal e pó de café preservam tradição em BH

432

Na tapeçaria são usadas, além do material, cascas de ovos, sal e pó de café reutilizado (foto: Edésio Ferreira / EM / D.A Press) Fiéis que acompanharam a missa e procissão de Corpus Christi em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (8/6), encontraram a Avenida Afonso Pena e a escadaria da Igreja São José, no Centro da cidade, decoradas com os tradicionais tapetes de serragem coloridos. Enfeitados com representações de imagens sacras, esse ano os tapetes também tinham imagens de passagens bíblicas com os milagres de Cristo.

A preparação para a montagem de uma das maiores tradições do dia Santo começou no início de junho, com a busca pela serragem. Na tapeçaria são usadas, além do material, cascas de ovos, sal e pó de café reutilizado. Eles são tingidos com corante.









Já na Avenida Afonso Pena, foram 8h de montagem, que começou logo cedo, às 6h, e terminou no início da tarde, por volta das 13h30.





Renato Alves de Sousa, presidente do Conselho Pastoral Paroquial, explica que quem quiser participar dos treinamentos e montagem dos tapetes no ano que vem basta ir até a Igreja São José, no dia 1 de junho. “Esse trabalho nos remete à fé da festa solene do Corpo e Sangue de Cristo. O sentimento é de alegria e gratidão. O que a gente vê é esse trabalho, que já é feito no interior, trazendo esse momento de convívio da comunidade e famílias. Ele também traz essa memória das tradições da festa para a capital”.





A Festa de Corpus Christi é celebrada cerca de 60 dias após a Páscoa, sempre em uma quinta-feira – pela tradição cristã, a última ceia de Jesus com seus discípulos, antes da crucificação, teria ocorrido em uma quinta-feira, quando Ele instituiu o sacramento da Eucaristia, partilhando o pão e o vinho com seus discípulos.