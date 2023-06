Corpus Christi: Dom Walmor celebra missa na Catedral Cristo Rei, em BH

432

A missa foi celebrada na manhã desta quinta-feira (8/6) pelo arcebispo Dom Walmor na Catedral Cristo Rei (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

Na manhã desta quinta-feira (8/6), a Catedral Cristo Rei, localizada no bairro Juliana, região norte de Belo Horizonte, foi palco de uma emocionante celebração de Corpus Christi . Fiéis reuniram-se em clima de devoção e festejaram a fé cristã, transmitindo também uma importante mensagem de solidariedade.

O espaço da catedral, que ainda está em construção, foi preenchido com o cheiro do incenso enquanto os fiéis seguravam terços e crucifixos, expressando sua devoção à fé cristã. Um dos destaques da celebração foi o tapete construído pelos próprios fiéis utilizando materiais como borra de café, serragem, cascas de ovos, cal e pedras instalado no corredor central da catedral. A confecção começou na tarde de quarta-feira (7/8) e continuou durante a madrugada, sendo finalizada às 3h da manhã com a dedicação dos devotos.





A missa teve início às 10h30 e foi conduzida por d om Walmor Oliveira de Azevedo , arcebispo de Belo Horizonte. Após a conclusão da celebração, dom Walmor percorreu o tapete construído pelos fiéis, em um gesto simbólico que demonstrou o apreço pela dedicação e empenho da comunidade. Logo em seguida, foi realizada a procissão, seguida da bênção do Santíssimo Sacramento.

Em entrevista à imprensa, o acerbispo destacou a importância da mensagem de solidariedade transmitida pela celebração de Corpus Christi.

"A festa de Corpus Christi é celebrada na Igreja há muitos séculos. Reafirma em nossos corações a intimidade que somos chamados a cultivar com Cristo. Ao mesmo tempo, insere-se em um contexto público de dar testemunho desse amor de Deus no mundo, ajudando-nos a ser melhor e construindo uma sociedade mais justa e fraterna, especialmente em tempos difíceis como os nossos.", afirmou.





Reforçando o espírito de solidariedade, a Catedral Cristo Rei promoveu a tradicional campanha de arrecadação de alimentos. Intitulada "Dai-lhes vós mesmos de comer", a iniciativa também foi destaque na celebração de Corpus Christi da Catedral em 2022 e dura o ano todo. Os alimentos recolhidos são preparados e doados para pessoas em situação de rua.

Após a celebração da missa, o arcebispo de Belo Horizonte caminhou sobre o tapete confeccionado pelos fiéis e liderou procissão e bênção do Santíssimo Sacramento. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

Visão dos fiéis

O evento contou com a presença de fiéis que compartilharam suas experiências e expectativas. Jonathas Henrique de Oliveira Alves, estudante de 26 anos, expressou sua gratidão: "É uma benção estar em um lugar como esse, que transmite tanta paz e calma. Participar de uma celebração tão grandiosa aqui é uma oportunidade única."





Para a fiél Núbia Aparecida da Silva, a missa também é lugar de criança. A psicóloga de 35 anos levou sua filha para a celebração e compartilhou: "Esse feriado de Corpus Christi é sempre muito importante. Trouxe minha filha para vivenciar o tapete e a decoração. Está sendo uma experiência incrível.”

Centenas de fiéis se reuniram na catedral para a celebração do feriado de Corpus Christi. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)





Já Nilza Maria, empregada doméstica de 46 anos, descreveu sua emoção em participar das celebrações de Dom Walmor. De acordo com ela, os anos de espera para a construção da catedral valem a pena.





"Sempre é muito emocionante, principalmente quando o nosso Dom Walmor, ou Dom do amor, como minha finada mãe costumava dizer, está celebrando também. As celebrações em si são sempre emocionantes, e as de Corpus Christi, em especial, transmitem amor.

A gente fica ansioso para o término da construção, mas com a certeza de que a catedral ficará linda. Será esplêndida.", conta.

A Catedral Cristo Rei

A Catedral Metropolitana de Belo Horizonte - Cristo Rei é um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, em construção desde 2013, a pedido do arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo. Financiada por meio de doações, a conclusão da obra depende do apoio e colaboração dos fiéis, não tendo uma data exata para sua finalização.





A celebração de Corpus Christi na Catedral Cristo Rei, além de proporcionar um momento de profunda espiritualidade, ressaltou a importância da solidariedade e da união da comunidade. Fiéis e visitantes se uniram para celebrar a fé, fortalecer os laços de fraternidade e com o objetivo de fazer a diferença na vida daqueles que necessitam.