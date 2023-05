Arcebispo de Belo Horizonte comemora 25 anos de consagração episcopal

Natural de Cocos (BA), dom Walmor foi ordenado bispo em maio de 1998 (foto: ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE/DIVULGAÇÃO)

Bodas de prata com as comunidades de fé, a evangelização e as obras sociais, entre outras frentes de atuação. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebra os 25 anos da consagração episcopal. A comemoração será na quarta-feira (10), às 19h, durante missa na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de BH.





Além de autoridades civis, participam da celebração bispos, padres e fiéis de diferentes lugares do Brasil, a exemplo do Núncio Apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro, e do atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler, que é arcebispo de Porto Alegre (RS).

Em 10 de maio de 1998, o então padre Walmor Oliveira de Azevedo foi ordenado bispo, após nomeação de São João Paulo II para ser bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador (BA). A celebração em que dom Walmor foi consagrado bispo teve a presidência do Cardeal Dom Lucas Moreira Neves, na época arcebispo de Salvador. A missa solene foi celebrada na Catedral Santo Antônio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, pois dom Walmor era padre vinculado à Arquidiocese de Juiz de Fora, onde se dedicou à Igreja até ser transferido para Salvador.





Dom Walmor foi bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador por seis anos, até acolher nova nomeação de São João Paulo II, em 2004, para ser arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte.





Em 26 de março de 2004, dom Walmor Oliveira de Azevedo iniciou o seu ministério na Capital Mineira, sendo o quarto arcebispo metropolitano na centenária história da Arquidiocese de Belo Horizonte.





A missa em homenagem a dom Walmor, por seus 25 anos de dedicação à Igreja na missão de bispo, será transmitida pela TV Horizonte, canal 30 em UHF, e redes sociais.