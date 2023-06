Diamantina tem mutirão na confecção de tapete nas ruas para procissão

Imenso tapete nas ruas é atração em procissão em Diamantina (foto: Márcia Betânia/divulgação)





As ruas do centro histórico de Diamantina (região Central do estado) serão decoradas com o imenso “tapete devocional” nesta quinta-feira (8/06) para a passagem da Procissão de Corpus Christi. A expectativa é que a tradição seja acompanhada por centenas de moradores e turistas, que aproveitam para visitar e apreciar o casario, a gastronomia e outros atrativos do antigo Tejuco.

O “tapete” será desenhado no calçamento nas ruas do centro histórico, no itinerário da procissão, que sairá às 17 horas da Catedral de Santo Antônio, retornando ao ponto de partida. A procissão vai percorrer as ruas Direita e Vieira Couto, Praça Lobo de Mesquita, ruas do Contrato, do Carmo, da Quitanda e Joubert Guerra.

Na confecção do tapete são usados serragem (natural e colorida), areia (natural e colorida), borra de café e outros ingredientes. Ao longo do percurso, serão desenhados no chão símbolos religiosos como a vela, o cálice, a uva, a pomba do Divino Espírito Santo e o Santíssimo Sacramento.





A secretária municipal de Cultura e Patrimônio de Diamantina, Márcia Oliveira Horta, destaca que a confecção do tapete devocional de Corpus Christi envolve um verdadeiro mutirão na cidade, com a participação de comunidades religiosas das paróquias da cidade, grupos de jovens e integrantes do Tiro de Guerra (TG) do Exército no município.

O evento contará ainda com a adesão de alunos do ensino médio de seis escolas estaduais e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG/unidade de Diamantina. Cerca de 230 estudantes participaram de oficinas sobre a montagem do “tapete devocional” .

“O tapete devocional de Corpus Christi é uma tradição da cultura religiosa da cidade que se realiza mais uma vez como traço identitário dos diamantinenses”, afirma a secretária Márcia Betânia.

Ela salienta que a manifestação fortalece a atração de turistas, que aquecem a economia do município. No próximo fim de semana, Diamantina também terá como atração a Festa de Santo Antônio, dedicada a seu padroeiro, com barraquinhas de comidas típicas, quadrilhas e shows na praça do Mercado Velho, no centro histórico. A programação se estende até terça-feira, 13 de junho, Dia de Santo Antônio.