Minas: Maria Fumaça terá horários ampliados no feriado de Corpus Christi

432

As passagens de ida e volta entre as cidades históricas de Minas Gerais custam R$ 140 (inteira) (foto: Divulgação/VLI) O passeio de Maria Fumaça que liga duas cidades históricas de Minas Gerais, São João del-Rei e Tiradentes, terá horários de viagem ampliados para o feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (8/6).





A linha férrea administrada pela VLI é a mais antiga em operação no Brasil e tem 12 km de travessia entre essas duas cidades históricas. As viagens atraem turistas de vários lugares do Brasil e do mundo e poderão ser feitas entre os dias 8 e 11 de junho, no período do feriado e, também, de 23 a 25 de junho durante o Bike Fest/Encontro de Motos, que será realizado em Tiradentes.









A tarifa de ida tem o valor de R$ 70 (inteira) e para o trajeto de ida e volta, o valor é de R$ 140 (inteira). Crianças de colo de 0 a 5 anos não pagam, porém é necessário apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade. A meia entrada será aplicada para os seguintes casos:

Crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade;

Estudantes com carteirinha válida no período e identidade com foto;

Pessoas com deficiência portando carteirinha ou laudo médico;

Pessoas a partir de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto.

Mais informações podem ser encontradas pelo telefone (32) 3371-8485.





História e Cultura





De acordo com a VLI, a Maria Fumaça trafega em uma linha férrea construída a mais de 100 anos atrás. Construída em 1881, durante o período imperial do Brasil, por Dom Pedro II, a antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) abre caminho entre duas vegetações distintas de Minas Gerais, o Cerrado e a Mata Atlântica.





Leia também: Tiradentes terá Maria Fumaça noturna para celebrar o feriado Além da viagem de Maria Fumaça, os passageiros podem aproveitar para conhecer o Museu Ferroviário e a Rotunda, que ficam instalados na Estação de São João del-Rei. O Museu conta a história da EFOM e reúne peças que foram utilizadas nessa ferrovia e em outras da mesma época.

Segundo a administradora, trata-se do maior centro de preservação da história ferroviária do Brasil, que guarda grandes raridades. A visita é gratuita. Já a Rotunda, que integra o Museu Ferroviário, tem uma arquitetura em forma circular e 25 linhas em seu interior convergindo para o girador manual localizado no centro do prédio. O ingresso custa de R$ 10 (valor único) por visitante e pode ser adquirido nas bilheterias de São João del-Rei e Tiradentes.