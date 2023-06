Preso mais um integrante de organização criminosa em Minas

432

Investigações são feitas por policiais de duas delegacias de Contagem (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem, de 21 anos, investigado por crimes de tortura, corrupção de menor, roubo majorado e organização criminosa, suspeito de fazer parte do Tribunal do Crime de Congaem, foi preso pela Polícia Civil, dentro da Operação Boca de Lobo 2, deflagrada nessa quinta-feira (1/6). Até o momento, três já foram presos.Essa operação dá continuidade à Boca de Lobo, deflagrada no início de maio e que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão temporária e um de busca e apreensão de adolescente infrator, além de oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Esmeraldas e Contagem.

O grupo é responsável por praticar crimes brutais, atuando como um “Tribunal do Crime”, que punia quem contrariava os interesses da organização criminosa, que atuava no bairro Nova Contagem.

Segundo investigações de policiais da 5ª Delegacia de Polícia Civil, em Contagem, em 10 de janeiro deste ano, a vítima, de 23 anos, foi abordada em via pública e levada a um local isolado.







Com a utilização de uma ferramenta cavadeira, popularmente conhecida como boca de lobo, deceparam os cinco dedos da mão direita da vítima sob a justificativa de estarem penalizando-a por prática de delitos em comunidades locais.

Um vídeo com essa tortura, característico de um suposto tribunal do crime, foi distribuído pelas redes sociais e chegou ao conhecimento da polícia, que descobriu que, durante a operação, os suspeitos teriam entrado em contato por meio de chamada de vídeo com o líder da organização criminosa.

Da operação, além da equipe da 5ª Delegacia de Polícia Civil em Contagem, participam também policiais da 2ª Delegacia de Polícia Civil daquela cidade. As investigações prosseguem, pois os policiais miram outros integrantes desse grupo.