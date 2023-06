Homem cai e desmaia dentro de cisterna de 10 metros de profundidade

432

Corpo de Bombeiros resgatou homem que caiu em cisterna de 10 metros de profundidade (foto: CBMMG/Divulgação)

Um homem, de 29 anos, caiu e desmaiou dentro de uma cisterna de 10 metros de profundidade no bairro Monte Carmelo, em Montes Claros, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (1/6).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima. Segundo os militares, o homem abria a cisterna nos fundos de casa com ajuda de um amigo e desmaiou depois de se intoxicar enquanto usava uma bomba de sucção de água.

Quando o amigo percebeu que a vítima estava desacordada, acionou os militares.

O homem caiu em uma cisterna com 1,5 metro de largura e 10 metros de profundidade. A vítima respondia aos chamados dos bombeiros com dificuldade.

Enquanto uma equipe montava o sistema para acessar e resgatar a vítima, outro militar se equipou para a descida.

Foi colocado um tripé, e o homem foi ancorado no militar. Em seguida, os dois foram içados com cordas. Pessoas que estavam no local também auxiliaram no resgate.

A vítima foi encontrada em hipóxia - que é a ausência de oxigênio suficiente nos tecidos para manter as funções corporais -, pálida, sem forças, sem conseguir movimentar ou falar e com metade do rosto dentro da água.

O homem foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital da cidade.