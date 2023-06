Homem liga para a Polícia Militar e confessa que matou a mãe

Delegada de polícia Danielly Muniz, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida de Governador Valadares, onde ocorreu o crime (foto: PCMG/Divulgação)

Um crime bárbaro chocou a comunidade do bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na manhã desta quinta-feira (1/6). Um homem de 51 anos matou a mãe, de 79, a facadas.