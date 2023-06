Homem é baleado em Contagem, dirige até Betim e morre dentro de carro

432

Polícia Militar encontrou homem já sem vida dentro de carro em Betim (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 38 anos, morreu com um tiro no peito na madrugada desta quinta-feira (1º/6), em Betim, na Grande BH. Ele foi baleado em Contagem e chegou a dirigir por cerca de três km para pedir socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que estavam em bar quando o homem chegou dirigindo o próprio carro e com um ferimento de bala no peito.

Ele pediu socorro, mas disse que não queria que a polícia fosse acionada. Os populares colocaram a vítima no banco do passageiro para levá-lo até o hospital, mas o carro não ligou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou ao local o homem já estava morto.

A mãe do homem informou que o filho morava em Belo Horizonte e não soube dizer o motivo dele estar em Contagem na hora do crime. Ela também não soube apontar uma possível motivação para o homicídio.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou uma perfuração no lado esquerdo do peito da vítima, além de um buraco de bala na porta direita do carro.

Um cartucho de pistola calibre 9 mm, além de três pinos com restos de substância semelhante à cocaína foram encontrados dentro do veículo.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Betim. Até o momento ninguém foi preso.