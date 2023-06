Suspeito de torturar, aplicar drogas injetáveis e matar mulher é indiciado

432

Inquérito foi encerrado pela Polícia Civil de Minas Gerais (foto: PCMG/Divulgação - Imagem meramente ilustrativa) Um homem de 29 anos foi indiciado pela morte da ex-mulher, de 34, no município de Ipatinga, Região do Rio Doce, em Minas Gerais, informou a Polícia Civil mineira nesta quarta-feira (31/5). No entanto, o suspeito está foragido da Justiça.





Leia: Travestis podem ter extorquido R$ 300 mil de clientes, incluindo casados A vítima manteve um relacionamento com o suspeito e, após um tempo, eles decidiram morar juntos. No decorrer do relacionamento, ele teria submetido a companheira a constantes espancamentos.





Segundo avaliações dos médicos legistas, conforme relata a Polícia Civil, as lesões no corpo indicaram que a mulher teria sido agredida diversas vezes de “forma muito violenta”.

Ela, inclusive, foi afastada dos familiares por ele, que também passou a oferecer e aplicar as drogas na vítima, que até então não tinha vícios, aponta a investigação.





Nesse sentido, no dia do crime, o investigado ministrou uma dose substancial de drogas na companheira, que passou a ser espancada e, como consequência, marcas de sangue ficaram espalhadas nos dois andares da casa. Por fim, ele apertou o pescoço dela, que morreu no local. Na sequência, o homem fugiu.

Com o indiciamento por feminicídio e tráfico de drogas, o inquérito foi remetido ao Ministério Público, que, segundo a Polícia Civil, já ofereceu denúncia contra o investigado. Com isso, ele responderá pela segunda vez pelo crime de homicídio, pois, conforme as autoridades, já havia matado outra mulher a facadas em São Paulo, em abril de 2021.