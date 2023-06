Cavalo morre, e haras terá que pagar mais de R$ 30 mil em multas ao dono

Um cavalo da raça Mangalarga Marchador morreu durante hospedagem e processo de adestramento em um haras mineiro. A 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve sentença da comarca de Araxá que condenou o estabelecimento a pagar R$ 22.803,07 pelos danos materiais e R$ 10 mil por danos morais.

O cavalo ficou hospedado no haras para ser treinado em 2020 e morreu sob o que o dono diz ser negligência de funcionários

Sob o argumento de negligência dos funcionários, o dono do animal solicitou uma ação judicial em maio de 2020. Em fevereiro daquele ano, o administrador de empresas recebeu um telefonema de um funcionário do estabelecimento informando que o cavalo apresentava sintomas, havia uma semana de desconforto abdominal, tendo sido administrado ao animal um anti-inflamatório, mas o quadro continuou.

O dono do cavalo foi até o local e perguntou sobre o motivo de um veterinário ter sido chamado e um funcionário disse que o haras não contava com profissional do tipo à disposição. O administrador contratou um veterinário que detectou que o animal tinha que ser submetido a uma cirurgia, mas o equino acabou morrendo durante o tratamento.