Corpo de jovem baleado diversas vezes é encontrado em estrada de terra

432

Um telefonema anônimo para a Polícia Militar de Jaboticatubas informou sobre o corpo (foto: PMMG)

As policias Civil e Militar ainda não têm pistas do assassinato de um homem, encontrado morto na tarde de quarta-feira (31/5), às margens de uma estrada de terra, em Félix, na zona rural de Jaboticatubas, divisa com Taquaraçu de Minas.

Segundo informações da Polícia Militar, um telefonema anônimo informou sobre o corpo e o local onde estava. Uma viatura do 6º Pelotão PM de Jaboticatubas foi para o local e lá encontrou o corpo, caído ao solo, com marcas de sangue. Estima-se que a vítima tenha entre 20 e 25 anos.



Os peritos que atenderam à ocorrência informaram que haviam diversas perfurações por tiros. Nenhum documento da vítima foi encontrado. A vítima é um homem moreno, com várias tatuagens pelo corpo e barba.



A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Jaboticatubas.