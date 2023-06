Vídeo: guardas de BH são acusados de abordagem violenta em posto de saúde

432



Dois agentes da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte são acusados de abordar uma mulher de forma violenta em frente ao centro de saúde Nossa Senhora de Fátima, no aglomerado da Serra, na região Centro-Sul da capital, nessa quarta-feira (31/5). O caso será apurado por meio de sindicância a ser instaurada pela corregedoria da corporação, informou a assessoria da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Prefeitura alega que a mulher aguardava para ser vacinada no centro de saúde Nossa Senhora de Fátima e se portou de forma agressiva com os servidores (foto: Favela da Serra/Instagram/Reprodução)



Uma funcionária do centro de saúde também tenta intervir. Ela faz gestos com os braços e conversa com os guardas. A mulher supostamente desmaia, e outra grita: "Ela tá passando mal".

Procurada pelo Estado de Minas, a PBH disse, por meio de nota, que lamenta o episódio, destacando que a abordagem não reflete o “padrão de atuação da Guarda Municipal”.



Segundo a assessoria do Executivo, a mulher aguardava para ser vacinada e havia sido agressiva com servidores da unidade de saúde. Leia na íntegra:

"A Prefeitura de Belo Horizonte lamenta o episódio e destaca que este não é o padrão de atuação da Guarda Municipal. O caso será acompanhado pela Corregedoria da Corporação, que vai instaurar sindicância para apurar as circunstâncias do fato e verificar a conduta do agente. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a usuária aguardava para ser vacinada no Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima e se portou de forma agressiva com os servidores, que acionaram a Guarda Municipal."