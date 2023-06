Patrocínio registra três atropelamentos com duas mortes em cinco dias

432



O primeiro caso ocorreu com outro idoso, de 68 anos, durante parte da manhã, quando foi socorrido em estado grave após ser atropelado, também na faixa de pedestre, no cruzamento das avenidas Faria Pereira com Rui Barbosa, no centro da cidade, por um veículo Toyota SW. Segundo relatos de familiares para a imprensa local, ele continua internado na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia.



Leia também: Cavalo morre, e haras terá que pagar mais de R$ 30 mil em multas ao dono O primeiro caso ocorreu com outro idoso, de 68 anos, durante parte da manhã, quando foi socorrido em estado grave após ser atropelado, também na faixa de pedestre, no cruzamento das avenidas Faria Pereira com Rui Barbosa, no centro da cidade, por um veículo Toyota SW. Segundo relatos de familiares para a imprensa local, ele continua internado na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia.





Já no início da noite da última sexta, uma mulher, de 52 anos, foi atropelada por um veículo Cross Fox, também na faixa de pedestre, mas no cruzamento da rua Elmiro Alves com a avenida João Alves do Nascimento, proximidades da Prefeitura Municipal em Patrocínio. Ela faleceu na madrugada de sábado (27/5).



A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre como estão as investigações dos três atropelamentos, bem como se os motoristas foram ouvidos pelo delegado de plantão e se alguém teve a prisão ratificada. “Os fatos estão sendo apurados. Assim que possível enviaremos a nota”, respondeu a PCMG.