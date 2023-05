Autor de documentário sobre Nelsa Trombino, do Xapuri: 'Imortal'

A chef Nelsa Trombino, dona do tradicional restaurante Xapuri, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, morreu na noite dessa terça-feira (30/5), aos 84 anos, mas sua importante história na gastronomia mineira será sempre lembrada, inclusive, por um documentário. 'A dona do tacho', filme de Marcelo Wanderley (direção) e Rafael Rocha (roteiro), foi lançado em 2021.

Marcelo Wanderley com Dona Nelsa e o filho dela, Flávio