Homem é baleado em via pública de Venda Nova, em BH

Militares socorreram vítima, que foi encaminhada para o Hospital Risoleta Neves, onde passou por cirurgia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 31 anos, foi baleado em via pública no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (1/6).

Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado caído na rua. Os militares socorreram a vítima, encaminhada para o Hospital Risoleta Neves com tiros na região do tórax, do abdômen e da coxa.

Uma denúncia anônima informou que o homem estava caminhando na rua quando o carro se aproximou da vítima, e os passageiros efetuaram diversos disparos. Depois do crime, os suspeitos fugiram.

A Polícia Militar (PM) fez contato com a mãe da vítima, que não soube dizer a possível motivação do crime.

O homem passou por cirurgia e está internado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Até o momento, ninguém foi preso.