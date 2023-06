Filho é suspeito de matar mãe a pauladas e incendiar corpo dela

432

Polícia encontrou mulher com o rosto desfigurado e pedaços de madeira e um machado ao lado do corpo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma mulher, de 57 anos, foi morta a pauladas e teve o corpo incendiado nessa quinta-feira (1/6), no bairro Estaleiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O filho da vítima, de 37, é o principal suspeito do crime por apresentar versões contraditórias do ocorrido e por estar vestindo roupa suja de sangue no momento do depoimento. Segundo o boletim de ocorrência, ele contou que chegou em casa e encontrou o corpo da mãe já incendiado.

A mulher estava no porão e, segundo a polícia, com o rosto e a cabeça desfigurados. Tocos de madeira e um machado também foram encontrados no local. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o porão estava molhado, e uma mangueira jorrava água.

Inicialmente, o suspeito disse que saiu de casa na parte da manhã para fumar crack e, quando voltou, viu fumaça saindo da casa e encontrou a mãe já sem vida.

Logo depois, em nova versão, afirmou que ficou em casa na parte da manhã e saiu para fumar crack na parte da tarde. Quando voltou, viu o cachorro inquieto e encontrou a mulher morta.

Já um eletricista, que foi até a residência para prestar um serviço, disse que fez o orçamento do trabalho por volta das 11h e que, como o homem não estava em casa, foi embora. No fim da tarde, a testemunha afirmou que recebeu uma ligação do suspeito dizendo que matou a mãe.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou lesões no rosto, na cabeça e no peito da vítima. O celular da mulher, o machado e a roupa do suspeito foram recolhidos pela polícia. O homem foi preso, e o caso será investigado.