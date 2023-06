Morre mulher que teve corpo queimado por namorada em Juiz de Fora

A mulher que teve o corpo carbonizado pela própria namorada, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, morreu na madrugada desta quinta-feira (1/6). O caso ocorreu na noite do dia 5 de maio, no bairro Santa Isabel.

Mulher estava internada no HPS, em Juiz de Fora

De acordo com a Polícia Militar (PM), o casal estava em casa quando foi iniciada uma discussão. Uma das mulheres disse que teve um surto psicótico, ateou gasolina nela e na namorada e logo depois botou fogo nas duas.

As chamas consumiram parte dos corpos, além de queimar diversos objetos e móveis que estavam na residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Os militares encontraram as mulheres lúcidas, mas com grande parte de seus corpos queimada.