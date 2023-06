Aeroporto Carlos Prates recebe pinturas de desativação em todas as pistas

432

A modificação faz parte de determinações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) (foto: Amir Martins/Drone)



A Prefeitura de Belo Horizonte está finalizando pinturas no Aeroporto Carlos Prates, que indicam a desativação completa do local. Nesta quinta-feira (1°/6), a pista de pouso e decolagem amanheceu com cinco "X" pintados de branco e, até o fim do dia, as áreas de taxiamento dos aviões receberão o mesmo símbolo, mas na cor amarela. A modificação faz parte de determinações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em entrevista, o prefeito de BH, Fuad Noman, reiterou a intenção da prefeitura da capital em aproveitar o terreno na Região Noroeste da cidade para a construção de um parque, moradias populares e equipamentos públicos. Fuad foi questionado sobre a possibilidade da proposta de construir moradias populares no terreno causar um adensamento em uma região mais populosa. Ele disse que a ideia conta com apoio dos moradores e repetiu a intenção de criar um 'novo bairro' na área.

Nesta sexta-feira (2/6), técnicos da Secretaria de Patrimônio da União e da Prefeitura de Belo Horizonte farão uma visita à área e, na próxima segunda-feira (5/6), o projeto será apresentado oficialmente ao Secretário de Gestão do Patrimônio da União, Lúcio de Andrade. Um conjunto de obras de mobilidade também está previsto.

Desde 1º de abril, pousos e decolagens estão proibidos no Aeroporto Carlos Prates e, conforme adiantado pelo Estado de Minas, o desenho pensado pela prefeitura deve incluir quatro partes, e o investimento previsto está na casa dos R$ 500 milhões. O estudo inicial inclui parcerias com a Federação da Indústria de Minas Gerais (Fiemg) e outras entidades. A PBH ainda espera firmar convênios com o governo federal para a liberação de verbas via políticas públicas como o “Minha Casa, Minha Vida”.