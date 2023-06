Fiéis preparam serragem para procissão de Corpus Christi em BH

432

Jovens trabalhando na serragem: Centro da capital mineira vai ganhar uma ornamentação especial na quinta-feira (8/6) (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press) A procissão de Corpus Christi, em Belo Horizonte, na próxima quinta-feira (8/6), terá de volta a tradicional procissão com os tapetes devocionais, na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte. A ornamentação da pista dessa via pública e de ruas próximas, segundo a Arquidiocese de BH, terá um quilômetro de extensão, entre os santuários arquidiocesanos da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), Rua Sergipe, e São José, ambos na Região Centro-Sul da capital.









Na manhã deste sábado (3/6), no interior do Santuário São José, um grupo começou a preparação para a confecção do tapete devocional, fazendo o tingimento do material. A meta é de colorir 150 sacos (de 100 litros), informou o presidente do Conselho Pastoral Paroquial, Renato Alves de Sousa.





"Estamos felizes, pois, com o fim da pandemia, os tapetes voltam à Afonso Pena. No ano passado, fizemos apenas na escadaria do santuário", disse Renato. "A juventude está presente para celebrar o corpo e o sangue de Cristo", acrescentou Renato, que participará, entre 1 e 6 de agosto, em Lisboa, Portugal, da Jornada Mundial da Juventude e do encontro com o papa Francisco.

Dom Walmor Já na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, o Já na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo , vai celebrar missa às 10h30.





No Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais, em Caeté, na Grande BH, a Festa de Corpus Christi, com celebrações especiais durante todo dia. As missas serão às 9h, 11h e15h.

