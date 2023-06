Governo tem foco no turismo e quer leiloar 1.400 km de estradas até 2026

432

O governo de Minas Gerais fixou meta de repassar à iniciativa privada 1.400 quilômetros de rodovias até o final do segundo mandato de Romeu Zema (Novo), em 2026. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Bruno, afirma que todas as estradas estaduais que apresentam viabilidade econômica poderão ser concedidas.

Em 2023, o primeiro leilão de rodovias que cortam o estado, realizado na B3, em maio, foi para a concessão do corredor batizado de Varginha-Furnas, um total de 432,8 quilômetros distribuídos em cinco estradas que passam por 21 municípios no sul do estado.

A região abriga um dos principais pontos turísticos de Minas Gerais, o Lago de Furnas, conhecido como "Mar de Minas", e é responsável pela maior produção de café no estado. Haverá seis praças de pedágio com valor de R$ 13,17 cada.

O governo do estado afirma que o contrato de concessão prevê aumento de segurança nas vias, socorro mecânico, atendimento médico, combate a incêndios e apreensão de animais.

O grupo vencedor foi o Consórcio Infraestrutura-MG, com prazo de exploração de 30 anos.



O governo Zema vem aumentando a velocidade das concessões de rodovias na comparação com governos anteriores.

Em 16 anos, contados a partir de 2007, quando houve a primeira concessão, foram feitos sete leilões, dos quais quatro aconteceram no primeiro mandato de Zema e, agora, o de maio, no primeiro ano do segundo mandato do governador.

O edital para a próxima concessão deverá ficar pronto até o fim do ano, segundo a subsecretária de estado de Concessão e Parcerias, Fernanda Alen. Será o do corredor Ouro-Preto-Mariana, um total de 190 quilômetros, distribuídos em três estradas que passam por oito municípios.

O trecho parte da BR-040, em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, passa por Ouro Preto, Mariana e segue para a Zona da Mata até o município de Rio Casca, fazendo a ligação com a BR-262.

O percurso, além do potencial turístico, é uma alternativa para quem deixa a capital em direção às praias do Espírito Santo, tradicional destino dos mineiros, sobretudo em períodos de férias.

O outro caminho é sair da capital pegando diretamente a BR-262 até o Espírito Santo, um total de 514 quilômetros, até Vitória. Pelo trecho que o governo pretende conceder, a distância entre as duas cidades é de 542 quilômetros.

O corredor Ouro-Preto-Mariana inclui trecho de rodovia federal, a BR-356. Segundo a subsecretária, a questão já está sendo resolvida com a assinatura de um contrato de transferência da rodovia, para que possa ser concedida dentro do corredor pelo governo mineiro.

BALANÇO

Desde 2007 foram concedidos à iniciativa privada 2.400 quilômetros de estradas estaduais em Minas Gerais. Do total, 1.600 quilômetros foram repassados pelo governo Zema, com investimentos previstos de R$ 14 bilhões.

As rodovias sob o comando do estado somam 22 mil quilômetros. Não há a possibilidade de concessão de toda a malha, por falta de interesse econômico, conforme o governo. "Nas estradas que não puderem ser repassadas o investimento tem que ser público", diz Pedro Bruno.

O secretário afirma que 1.400 quilômetros de estradas do estado passam neste momento por estudos para serem concedidas. A intenção é realizar leilões até o fim do governo Zema.

Os estudos envolvem estradas do Triângulo Mineiro, região em que predomina o agronegócio, e rodovias do norte do estado, responsáveis por parte da ligação de Minas Gerais com o Nordeste do país.