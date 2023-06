Cuidado redobrado na volta do feriado

Trecho da BR-251, no Km 220, na altura do município de Cachoeira do Pajeú, demorou três dias para a liberação total

A volta do feriadão prolongado demanda toda atenção do motorista que passa pelas estradas mineiras. As más condições das rodovias resultam em diversas interdições parciais e totais, totalizando ainda cerca de 110 bloqueios que atingem trechos situados principalmente as regiões Sul, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha.





Os dados são do mapa de bloqueios administrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar Rodoviária (PMRv).





Na rodovia BR-251, na altura do município de Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, o bloqueio era total até a tarde de ontem, três dias após um acidente. A estrada esteve fechada nos dois sentidos para a retirada de carga inflamável da pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, na quarta-feira (7/6), um caminhão carregado com nafta, que é um composto proveniente do petróleo, se envolveu em um acidente e tombou na altura do km 220 da rodovia.





O veículo carregava ao menos 62 mil litros de nafta na hora do tombamento e 20 mil litros do líquido se espalharam à margem da rodovia.

Devido ao vazamento do produto, havia risco de incêndio e explosão no local. No dia seguinte, os bombeiros isolaram a área e resfriaram o veículo com água e espuma específica para o combate a incêndios e a prevenção de líquidos inflamáveis.

INTERDIÇÕES Os fechamentos totais de estradas ocorrem por queda de barreira, erosões e afundamentos das pistas e dos acostamentos. Entre os trechos bloqueados estão rodovias federais e estaduais.