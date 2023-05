Mães denunciam agressão contra filhos em Apae no interior de Minas

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar um caso de possível agressão contra dois alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Muzambinho, Sul de Minas. De acordo com Boletim de Ocorrência, a suposta agressão aconteceu no último dia 24 de abril.





As próprias mães dos adolescentes, de 16 e 13 anos, denunciaram o caso à Polícia na última segunda-feira (8/5).

Segundo uma das mães, ela se deparou com o filho se debatendo no chão em cima de uma poça d’água no pátio da Apae. Conforme a mãe, havia cerca 20 pessoas em torno dele.Em uma das salas da unidade, três homens seguravam outro aluno. As mães afirmam que desde o dia do ocorrido, os filhos nunca mais voltaram à Apae.Um dos estudantes contou que havia sido segurado pelo pescoço. Ele teria pedido ajuda ao colega, que segurou o pescoço do segurança. O segurança, por sua vez, teria dado uma rasteira no aluno e jogado um balde d'água nele, quase afogando o adolescente.