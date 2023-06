Sábado começa chuvoso em BH, mas nuvens devem se dissipar no fim de semana

432

Chuva e cerração encobrem a Serra do Curral no Belvedere, em BH. Tempo deve abrir no domingo (foto: Benny Cohen/EM/D.A.Press)

O sábado (17/6) começou chuvoso em Belo Horizonte e em áreas da Grande BH, regiões Central e da Zona da Mata, mas a previsão é de que a tarde e a noite sejam apenas nubladas, o que se repete no domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, neste sábado a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima foi de 16°C, a máxima estimada é de 24°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.Na Regional Oeste de Belo Horizonte, a temperatura mínima foi de 16°C com sensação térmica de 9°C, entre 5h e 6h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi de 17°C com sensação térmica de 20°C, entre 5h e 6h.No Bairro Belvedere, Região Centro-Sul, e ao longo da cadeia da Serra do Curral, o início da manhã foi frio, com chuva e cerração, sobretudo descendo das montanhas.