Bombeiros encontram o corpo da terceira vítima desaparecida em Capitólio

Jordian é a terceira vítima encontrada pelos bombeiros em Capitólio (foto: Arquivo Pessoal )

O Corpo deencontrou na tarde desta segunda-feira (4/1) o corpo davítima desaparecida após cabeça d’água em, no Sul de Minas. Os militares estavam no terceiro dia depor Jardian Resende Correa, de 23 anos, morador deno Centro-Oeste de Minas.

O jovem estava entre o grupo de, que foi surpreendido pelo aumento no fluxo de água na cachoeira Cascatinha, no último sábado (2/1). Os bombeiros ainda estão no local e não há detalhes de onde a vítima foi encontrada. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.

Cabeça d'água aconteceu em um complexo de cachoeiras próximo aos Cânions (foto: CBMMG/divulgação)

De acordo com a corporação, dois corpos já foram resgatados: um boiando no Lago de Furnas e outro em um local de difícil acesso. As vítimas são Elayla Chagas Correa, de 24 anos, e Helen Cristina, de 27. Elas foram encontradas nesse domingo em Oliveira. Jordian era irmão de Elayla.

A Prefeitura Municipal de Oliveira decretou luto por três dias em solidariedade às famílias das vítimas. Pelo menos 20 pessoas foram carregadas pela correnteza. O acidente aconteceu depois das fortes chuvas na parte superior do Rio Capivara, localizado no Eco Parque de Capitólio.

Onze pessoas foram socorridas pelo helicóptero, sendo quatro crianças e quatro mulheres. Duas vítimas pelo helicóptero Arcanjo, que tiveram fraturas nos membros inferiores. Já a equipe de solo resgatou cinco pessoas e retiraram os três corpos.