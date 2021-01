COVID-19: Carnaval e festas tradicionais são cancelados no Sul de Minas

Pandemia cancela Bloco do Urso em Santa Rita do Sapucaí (foto: Bloco do Urso/divulgação)

Cidades do Sul de Minas jáEste ano, foliões não vão curtir o Bloco do Urso, em Santa Rita do Sapucaí, o Vermes e Cia, em Muzambinho, e o Banho da Dorotéia, em Varginha, que antecede o carnaval.

De acordo com os responsáveis pelo tradicional Bloco do Urso, em Santa Rita do Sapucaí, a decisão foi tomada depois de analisar o atual cenário da pandemia de COVID-19. “Nesse momento, a preocupação com a saúde dos fãs, artistas, parceiros, equipe e comunidade é a nossa maior prioridade. Portanto, seguindo as orientações das autoridades competentes, em fevereiro de 2021, ainda será hora de termos cautela. Não será possível nos encontrarmos em 2021, nos vemos no carnaval 2022”, diz nota publicada pela organização.

O evento já alcançou a marca de 17 mil foliões por dia. “Sempre trabalhamos fortemente para levar muita alegria ao nosso público. A felicidade, os sorrisos e a energia de cada folião na Cidade do Urso sempre será nosso objetivo!”, lamenta.

Santa Rita do Sapucaí segue com 796 casos positivos do novo coronavírus, sendo 22 mortes em decorrência da doença.

Muzambinho

Tradicional carnaval em Muzambinho também não vai acontecer este ano (foto: Bloco Vermes e Cia/divulgação)

A organização do. O evento traz shows de artistas renomados, que aquece o turismo e a economia local. De acordo com os organizadores, a festa já movimentou R$ 30 milhões por edição.

A organização do evento anunciou o cancelamento para este ano e para o ano que vem. Desde 1999, a festa acontece em Muzambinho, mas segundo os responsáveis, se for possível ser realizada em outra época, pode ser que ela aconteça em outra cidade.



Muzambinho soma 256 pessoas infectadas pela COVID-19 e três mortes confirmadas.

Varginha

Prefeitura de Varginha adota meditas severas para conter avanço da COVID-19 (foto: Márcio Borges/divulgação)

, que completou 40 anos, em fevereiro do ano passado. A última do carnaval antecipado teve como atração principal a banda Araketu e arrastou cerca de 10 mil foliões na concha acústica da cidade.

O avanço da COVID-19 em Varginha vem preocupando a administração municipal. O prefeito Vérdi Lúcio Melo (Avante) anunciou que um novo decreto está sendo elaborado. A medida foi depois que a cidade somou mais 407 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e a capacidade de leitos da Unidade Intensiva (UTI) ultrapassou 80%.

O novo decreto vai ser publicado na próxima quarta-feira (13/1) e terá validade até o dia 31 de janeiro. De acordo com a prefeitura, festas vão ser proibidas, os horários de funcionamento de bares e restaurantes são reduzidos e o shopping poderá abrir com apenas 30% da capacidade. Além das medidas de prevenção ao novo coronavírus que deverão ser seguidas rigorosamente.

“Não é este o nosso desejo, entendemos que todos precisam trabalhar a economia precisa se movimentar, mas, neste momento, necessitamos da ajuda de todos”, disse o prefeito.

Segundo a prefeitura, um projeto de Lei foi enviado para Câmara Municipal, que prevê multa de R$ 50 para que não usar máscaras. Em caso de reincidência a muita será duplicada.

Neste sábado (09/01), a cidade somou mais 126 registros positivos do novo coronavírus. Com esse avanço, Varginha tem 2967 pessoas infectadas pela doença, sendo 54 óbitos confirmados. Por medida de segurança, a prefeitura intensificou as fiscalizações. Uma serralheria, que promoveu festa, foi interditada e outros quatros estabelecimentos foram autuados nessa sexta-feira (08/01).

“No local estava sendo promovida uma festa em desacordo com as medidas sanitárias estabelecidas. O responsável do estabelecimento também foi autuado e responderá o fato em processo administrativo sanitário”, afirma.