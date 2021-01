Varginha soma quase 200 casos de COVID-19 nas últimas 48 horas

(foto: Ascom/divulgação )

A Prefeitura de, no Sul de Minas, divulgou nota pública para alertar população sobre o avanço dana cidade. O município somou quase 200 casos novos nas últimas 48 horas. A administração municipal está preocupada com possíveisdurante período dedo comércio local.

De acordo com a prefeitura, a cidade registrou 109 casos novos do novo coronavírus nesta quinta-feira (7/1), acompanhando de 96 casos do dia anterior. Entre os infectados tem uma bebê de 11 meses. No total, o município soma 2726 registros, sendo 52 mortes em decorrência da doença.

A administração municipal está preocupada com possíveis aglomerações durante período de saldão do comércio local, que começou nesta quinta-feira e segue até domingo (10/1).

“É fato público e notório o aumento dos casos de transmissão e contaminação pelo Coronavírus, o que vem ocorrendo em escala mundial, motivo pelo qual a Prefeitura de Varginha não tolerará qualquer relaxamento na observância das medidas sanitárias em vigor, sendo que intensificará a fiscalização no período. É de todo incoerente a promoção de qualquer aglomeração neste momento, onde há aumento de casos de infecção provocados pelas festas de final de ano”, afirma prefeitura.

O avanço da doença vem sendo expressivo desde o fim do mês passado, quando a prefeitura decidiu intensificar as fiscalizações. Alguns estabelecimentos comerciais foram multados. Na mesma época, o Varginha atingiu 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional, que é um dos três hospitais que atendem o município e a região.

Preocupada com este cenário, os estabelecimentos que não seguirem os protocolos da Vigilância Sanitária podem ser punidos. “Registre-se que qualquer infração às normas sanitárias, sujeitará o infrator, seja empresário, comerciante, frequentador do comércio ou cidadão em geral, às penas legais, dentre as quais processo criminal e cassação de alvará de funcionamento”, ressalta.

A administração municipal também pediu apoio da população quanto às medidas de prevenção à COVID-19. “Por fim, a prefeitura municipal exorta a população varginhense a não se descuidar das medidas de prevenção e combate ao Coronavírus, dentre as quais, evitar aglomerações, utilizar máscaras de proteção das vias aéreas e fazer a higienização constante das mãos com água corrente e sabão ou álcool em gel. Com a colaboração de todos e de cada um, esse momento difícil pelo qual a humanidade passa será superado”, diz.

