COVID-19: Bonfim cancela carnaval de 2021

O Carnaval a Cavalo é a maior e mais tradicional festa de Bonfim (foto: Reprodução/Site Carnaval a Cavalo)

, no Colar Metropolitano de Belo Horizonte, lar do tradicionala Cavalo, publicou uma nota , nessa quarta-feira (6/1), informando o cancelamento do carnaval de 2021. A nota ainda afirma que não é possível estabelecer previsões para realização futura do evento, diante da ausência do controle da COVID-19.

A prefeitura explica que a decisão levou em conta os números crescentes de infecções e a não existência de parâmetros de vacinação que alcancem níveis mínimos de segurança para a contenção da doença, tanto a nível municipal quanto nacional.

“O carnaval da nossa cidade é motivo de orgulho para os bonfinenses, pois nossa festa é carregada dee cultura. Porém, uma acontecimento desse porte, que mobiliza multidões e é, pela sua natureza, um momento de encontro e aglomeração, estaria em total desencontro com o cenário de saúde que a pandemia ocasionou” explica a nota.

De acordo com o último boletim epidemiológico, o município já registrou 128 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Além disso, nessa segunda-feira (4/1), confirmou o terceiro óbito. Atualmente, quatro pessoas estão com a doença ativa e se encontram em isolamento.

“Pedimos à população que todos os cuidados de prevenção sejam tomados, intensificando o isolamento social, para que em breve possamos realizar essa e outras festas que são orgulho para nossa cidade em breve.”

Tradição de 180 anos

O Carnaval a Cavalo é a maior e mais tradicional festa de Bonfim. Segundo o historiador Antônio de Paiva Moura, a festa teve início em 1840, um ano após a criação do município. Vindo de Portugal, Padre Chiquinho foi o responsável por introduzir a festa no município.

Na época de sua fundação, os cavaleiros e amazonas utilizavam fantasias azuis e vermelhas, representando cristãos e mouros. Mas, após a proibição das cavalhadas por um bispo, os bonfinenses decidiram continuar a festa sem o apoio da igreja e passaram a correr com fantasias de todas as cores.

A festa acontece desde 1840 (foto: Reprodução/Site Carnaval a Cavalo)

O Carnaval a Cavalo geralmente tem início no sábado, com a chegada dos cavaleiros e amazonas. No domingo é o dia da primeira corrida. No terceiro dia de festa, os participantes desmontam de seus animais e se unem ao público na famosa Batalha de Confetes, ao som das marchinhas.

A tradição cresceu e ficou conhecida com o passar dos anos, é a única cidade no Brasil que realiza esse tipo de celebração.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.