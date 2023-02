Morte durante assalto: polícia conclui que homem agiu em legítima defesa

Inquérito foi conduzido por policiais da Delegacia de Araguari (foto: PCMG)

As investigações da Polícia Civil sobre a morte de um homem, de 21 anos, durante um assalto a residência na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, em abril de 2022, concluíram que o caso tratou-se de legítima defesa. O absolvido é um homem de 36 anos.

Segundo a Polícia Civil, em 19 de abril, três homens tentaram furtar casa de uma família. O trio adentrou na residência, rendendo o pai, a mãe e os três filhos do casal, de 3, 6 e 10 anos de idade.

Os invasores, segundo a polícia, acreditavam que imóvel estaria vazio. Contudo, ao ouvir a conversa dos três, o proprietário do imóvel, de 36 anos, se armou de uma espingarda calibre 20 que mantinha em casa.

Ele e a esposa foram surpreendidos pelos suspeitos do furto, sendo que a vítima possuía uma réplica de arma de fogo. Enquanto a mulher entrou em luta contra um dos invasores, a vítima, de 21 anos, correu em direção ao homem, no portão de saída da casa.

O dono da casa contou que o suspeito teria tentado empurrá-lo para fugir e acabou caindo com a réplica no chão, momento em que houve um disparo acidental da espingarda que ele segurava, no olho da vítima, que morreu no local.



Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e deixaram os bens furtados em um lote próximo, que foram posteriormente recuperados.

No dia do crime, o dono da casa disse ter movido o corpo do local porque a cena provocou pânico na esposa e nos filhos. A conclusão do inquérito é que o homem agiu em legítima defesa do patrimônio e da integridade física da família. No entanto, ele responde em liberdade pelos crimes de subtração de cadáver e posse irregular de arma de fogo.