Polícia Federal prende mulher que recebeu maconha pelos Correios

A droga encontrada com a mulher foi encaminhada para a Polícia Federal (foto: PF)

A Polícia Federal prendeu uma mulher de 18 anos com oito tablets de maconha que teriam sido recebidos pelos Correios. A prisão aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira (2/2), em Ipatinga, no Vale do Aço.





Leia também: Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas enviadas pelos Correios

As investigações que levaram à identificação da mulher foram feitas com ajuda do Setor de Inteligência e Segurança Corporativa dos Correios em Minas Gerais.

A mulher, que será indiciada por crime de tráfico de drogas, foi levada para a Delegacia da Polícia Federal. De lá será encaminhada para o sistema penal.