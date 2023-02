Fugitivo da Justiça mineira é preso em Portugal pela Polícia Federal

Policiais federais esperam por deportado em Confins. Ele será levado para a Penitenciária José Maria Alkmin (foto: Divulgação PF)

Um homem, condenado a 15 anos e seis meses de prisão, por homicídio, foi preso pela Polícia Federal, em Portugal e é aguardado na tarde de hoje, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. A previsão de chegada é às 16h.

Segundo informações da PF, existe um mandado de prisão expedido pelo juiz do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte. Em função disso, o documento foi repassado à Interpol, cujo representante no Brasil é a Polícia Federal.

O fugitivo foi localizado e preso em Portugal e sua extradição efetuada por policiais federais brasileiros, que saíram de Lisboa esta madrugada. Assim que desembarcar, o preso será encaminhado para a Penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves.