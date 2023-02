Ao fazer caminhada, homem se depara com corpo crivado de balas

As belezas das paisagens da Várzea das Flores contrastaram com encontro de cadáver por um fazendeiro (foto: Redes sociais)

Imagine você levantar cedo, como faz em todas as manhãs, para fazer uma caminhada, pois quer manter-se saudável e, de repente, se depara com um cadáver de um homem morto, a tiros? Foi o que aconteceu com um fazendeiro, na Estrada da Adutora da Várzea das Flores, em Betim, na manhã desta quinta-feira (2/2).

Era por volta de 7h quando a Central da Polícia Militar recebeu o chamado de um homem, que se mostrava nervoso, contando que estava diante de um cadáver.

Ele informou o endereço e uma viatura, comandada pelo sargento Drummond, foi enviada ao local. “O corpo estava caído, com muito sangue à sua volta. Não encontramos documentos, por isso, não há identificação. A aparência é de que tenha cerca de 30 anos”, conta o sargento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Betim. As primeiras suspeitas são de que tenha sido um acerto de contas feita por traficantes.