Filho encontra o pai morto em casa após não conseguir contato por telefone

Casa onde a vítima residia e foi encontrada morta a facadas (foto: Google maps)

Uma tragédia jamais imaginada. Assim pode ser definida a história de Ronan dos Santos, que há alguns dias tentava falar por telefone com seu pai, Fábio Luiz dos Santos, de 58 anos, mas não obtinha resposta. O pai não atendia. Resolveu, então, ir à casa onde ele morava, no Bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e, ao abrir a porta, constatou que o pai estava morto, envolto numa poça de sangue.

O corpo foi encontrado na noite dessa quarta-feira (1/2) e tinha sinais de facadas nas costas e pescoço. A Polícia Militar foi chamada e, ao chegarem ao local, constataram o crime e iniciaram as primeiras investigações.

De acordo com relatos de vizinhos, no fimde semana eles ouviram uma discussão acalorada entre a vítima e o homem que morava com ele na casa, identificado como Alécio José Marques, que desde então está desaparecido.

Peritos estiveram no local e confirmaram que a morte ocorreu há pelo menos quatro dias. O caso está sendo investigado por policiais civis da 2ª Delegacia de Contagem.



Um alerta sobre Alécio, principal suspeito do crime, foi emitido e uma operação, que envolve a PM e a Polícia Civil, está sendo realizada para sua captura.