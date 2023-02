Padre falso é preso aplicando golpe no comércio

Um falso padre foi preso, em Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, aplicando golpes em lojas. O homem, de 54 anos, se apresentava como padre Luiz Otávio para ganhar a confiança dos comerciantes e comprar a prazo.No momento da prisão, nesta terça-feira (31/1) no centro da cidade, ele negociava materiais de construção, conforme detalhado, nesta quarta-feira (1/2), pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O padre falso tentava aplicar o golpe pela segunda vez na mesma loja. Funcionários suspeitaram, chamaram a polícia e o homem acabou preso em flagrante.

O primeiro contato com o estabelecimento comercial foi feito pelo falso padre no sábado (29/1) por WhatsApp e telefone. Ao ligar, ele se apresentou como “Padre Luiz Otávio” e disse que precisava de materiais elétricos para obra de uma igreja em Carmo da Mata, a cerca de 40 km. Entretanto, pediu que a compra fosse feita no crediário.