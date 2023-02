Cadáver é encontrado com sinais de tortura por produtos químicos

Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem, de 41 anos, viu um carro passando rapidamente pelo local e logo depois retornando. Por se tratar de uma área de descarte de restos de animais vendidos para açougues, o solicitante suspeitou que pudesse se tratar de um crime.

Logo após encontrarem o corpo, os militares entraram em contato com a Polícia Civil (PCMG). O perito que foi ao local constatou que a vítima tinha diversas lesões pelo corpo e estava apenas de cueca. Segundo ele, o padrão dos machucados indica que a vítima sofreu tortura com produtos químicos.

De acordo com a PM, próximo do local em que o corpo foi encontrado havia a presença de cal. Os policiais fizeram buscas no comércio próximo para saber se, nos dias anteriores, alguém havia comprado o material. No entanto, não conseguiram informações.

Como não havia nenhum documento com a vítima, os policiais não conseguiram identificá-lo. O caso será investigado pela Polícia Civil.