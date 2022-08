Mulher é amarrada, torturada e queimada em Caratinga

Polícia suspeita que o crime tenha sido cometido por uma outra mulher, mas ainda não se sabe a motivação (foto: Maicon Costa)

Uma mulher foi encontrada num matagal, nos fundos de uma residência, amarrada pelos pés e pelas mãos por roupas, enforcada no pescoço por um fio e com o corpo pegando fogo, além de apresentar sinais de tortura, nesta segunda-feira (8/8), em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce.