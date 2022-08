Suspeito de matar e enterrar companheira em depósito é preso em Caratinga

José de Paula Vieira, de 60 anos, é acusado de executar a companheira Regina Soares, de 55, em 16 de julho, no bairro Glória, em Belo Horizonte (foto: Redes sociais/Reprodução) Suspeito de matar a companheira e enterrar o corpo em um depósito de construção, José de Paula Vieira, de 60 anos, foi preso na cidade de Caratinga, região do Rio Doce, em Minas Gerais. O crime aconteceu em 16 de julho, no bairro Glória, em Belo Horizonte. Regina Soares, de 55 anos, foi encontrada em 23 de julho pelas autoridades policiais em uma cova rasa, já em estado avançado de decomposição. O pedido de prisão temporária foi cumprido por policiais militares no último sábado (30/7).

“No dia 16 de julho, a vítima saiu de casa, não retornando mais. No dia 19, familiares iniciaram uma intensa busca na região buscando informações em redes sociais, visando à localização dela. Eles tiveram a notícia de que a vítima teria sido vista pela última vez com o suspeito”, explica a delegada do caso Ingrid Estevam.

Ainda segundo a delegada, em continuidade às buscas, familiares foram até o local de trabalho do suspeito e perguntaram sobre a vítima. “Ele negou a todo o momento que esteve junto com ela, contudo, apresentou muitas contradições”, acrescenta.

Ainda de acordo com a também titular do núcleo especializado em investigação em feminicídio, do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o assassinato da vítima “foi em decorrência do fato dela ser mulher”.

“Não existia nesse relacionamento nenhum tipo de ameaça. Ele tem um perfil totalmente machista, que executa mulheres apenas pelo fato delas serem mulheres”, conclui a delegada.

Ficha criminal

Segundo a PCMG, José de Paula Vieira já foi condenado no ano 2000 pelo homicídio contra uma mulher, no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Ele chegou a ser preso em 2011. O homem também é investigado por um desaparecimento de uma mulher na cidade de Caratinga, sua cidade natal.