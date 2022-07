Suspeito de tentar matar família com picareta é preso

Faca, picareta e um pino de cocaína foram encontrados com o suspeito (foto: PMMG/Reprodução)

Um homem de 38 anos foi preso, suspeito de tentar matar com uma picareta a companheira, de 45 anos, e a filha, de 15, na madrugada desta quinta-feira (28/07), no Bairro Paquetá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito é usuário de drogas e, recentemente, brigou com a filha por ela não ter comprado pão.

As vítimas informaram à polícia que, na noite de quarta-feira (27/07), o homem ofendeu e agrediu a filha, além de ter saído de casa, exigindo R$ 150 para comprar drogas.

Durante a noite, o homem tentou entrar na casa quando as vítimas já estavam dormindo com uma faca e com uma picareta.

A mulher, então, acordou e negou a entrada do suspeito. Revoltado, o homem quebrou a janela da cozinha e acertou uma facada na mulher.

Em seguida, a filha e a mãe aproveitaram um momento de distração do suspeito e fugiram pelos fundos da casa.

Um outro filho do casal, que estava em um imóvel vizinho, chamou a polícia.

O homem tentou fugir, mas a PM o perseguiu e conseguiu prender o suspeito.

A faca e a picareta foram apreendidas.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.