Taxista é encontrado morto com sinais de tortura em Minas

Um taxista de 57 anos foi encontrado morto dentro do próprio táxi na Região do Alto Santo Antônio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (15/8).

De acordo com a Polícia Militar, o carro bateu em uma árvore e caiu em uma pequena valeta, às margens do asfalto. O corpo da vítima estava no banco de trás do veículo.

Havia também oito perfurações na barriga e parte do crânio esmagado. A suspeita é que uma chave de fenda possa ter sido usada no crime.

A Polícia Militar checou os dados do taxista e constatou que ele não tem passagens pela Polícia, ou pela Justiça. Por isso, o crime foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Veículo com câmeras de segurança

De acordo com a PM, o táxi tem câmera de segurança que pode ter registrado o crime. O equipamento foi apreendido para ser analisado. Há a suspeita de que o autor do latrocínio tenha tentado quebrar a câmera, pois o objeto estava danificado.

Há também a suspeita de que o assassino tenha levado o celular, a carteira e os documentos da vítima, que é natural de Três Rios (RJ). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.