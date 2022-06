Latrocínio: 3 são presos por morte de cadeirante em Minas

Jânio Fernandes da Silva, que foi sepultado na manhã de ontem (21/6), deixou nove irmãos (foto: Redes Sociais/Divulgação) Cinco das seis pessoas detidas pela Polícia Militar (PM) sob suspeita de envolvimento no assassinato de um cadeirante, de 44 anos, em Cruzeiro da Fortaleza, na Região do Alto Paranaíba, tiveram as suas prisões ratificadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e foram encaminhadas, no início da noite de terça (21/6), para o sistema prisional. O crime aconteceu na residência da vítima, localizada na Região Central de Cruzeiro da Fortaleza, no último domingo (19/6). Na ocasião, três suspeitos de envolvimento direto no crime ainda roubaram botijão de gás e celular da vítima.

“Três dos suspeitos, com idades de 19, 35 e 45 anos, foram presos por roubo seguido de morte. Outro, de 39 anos, por receptação e mais um, de 20 anos, por tráfico de drogas. Eles seguem sendo investigados pela Polícia Civil em Inquérito Policial instaurado para apurar as circunstâncias e completa elucidação dos crimes”, finalizou a PCMG.

Dois suspeitos teriam praticado o crime, segundo a PM

No registro da PM consta que, no momento do assassinato, um dos suspeitos teria segurado o cadeirante para que outro golpeasse a vítima com a faca.

Em seguida, a arma do crime, ainda de acordo com a PM, foi entregue a um terceiro de envolvimento direto no assassinato.