Polícia encontra corpo de homem desaparecido em cova rasa

Policiais militares e civis encontraram o corpo do trabalhador que estava desaparecido, enterrado em cova rasa (foto: PCMG/Divulgação) O drama familiar que envolvia o desaparecimento de um homem de 55 anos de idade, em Engenheiro Caldas, teve um desfecho trágico nesta quarta-feira (17/11), no distrito de Divino do Traíra. O homem estava desaparecido desde sábado (13/11), e o caso foi denunciado a Polícia Civil pelo filho dele, de 26 anos.

Com essa e outras informações levantadas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou um suspeito, que poderia ter matado o trabalhador que estava desaparecido. Esse suspeito foi intimado a comparecer à delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Caldas para prestar esclarecimentos.

Ao ser interrogado, na terça-feira (16/11), o homem acabou confessando a autoria do homicídio. Além dele, outro homem e uma mulher, que teriam auxiliado na ocultação do cadáver, também foram identificados.

Nesta quarta-feira (17/11), com o apoio de militares do Canil da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, os policiais civis fizeram buscas no local indicado pelo suspeito. E encontraram o corpo do trabalhador enterrado em uma cova rasa, no meio do pasto.

O corpo do trabalhador foi recolhido e levado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Governador Valadares, onde será submetido a exames que deverão constatar a causa da morte. De acordo com o delegado Douglas Veloso, as investigações continuarão.

“Neste primeiro momento, prendemos em flagrante os três suspeitos, por ocultação de cadáver. Um deles confessou a autoria do homicídio e indicou uma possível motivação. Ele também acompanhou as buscas pelo corpo da vítima”, disse. O caso segue sendo investigado pela PCMG.