Polícia esclarece homicídio ao prender homem com maconha

Objetivo da Polícia Civil, agora, é prender outros cinco envolvidos no homicídio (foto: PCMG)

Ao prender um homem, de 35 anos, por estar com diversos aparelhos celulares roubados e uma porção de maconha, a Polícia Civil conseguiu chegou a um dos seis envolvidos no assassinato de um jovem, de 26 anos, na zona leste de Belo Horizonte, em 26 de novembro do ano passado. Outros cinco suspeitos do crime de homicídio estão foragidos. As investigações estão a cargo da 4ª Delegacia de Homicídios Leste.

No dia do crime, a vítima foi atraída por um suposto amigo, que está foragido, para uma emboscada. Eles estavam num bar em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os dois conversavam, quando chegou um veículo de cor prata, de onde saltaram dois homens. Eles entraram no bar e capturaram a vítima, que foi colocada à força dentro do carro.

Segundo testemunhas, na época do crime, a vítima tentou, a todo custo, pular pela janela do carro para se salvar. Imagens de câmeras de segurança mostram que, durante o percurso feito pelo veículo, parte do corpo do jovem estava do lado de fora do carro.

Tremendo pela fuga da vítima, os sequestradores optaram por matá-lo dentro do carro. Com o carro em movimento, eles abriram a porta e atiraram o corpo para fora. O veículo foi abandonado nas proximidades, tendo sido localizado. Para tentar escapar da acusação de homicídio, o proprietário do carro registrou uma ocorrência de roubo de veículo.

Segundo a investigação, a dinâmica do sequestro foi arquitetada pelos seis investigados, que durante todo o tempo, desde que a vítima foi raptada no interior do bar, estiveram em contato via celular.

O plano original dos matadores era capturar a vítima, levá-la para um local ermo, conhecido por Ramal, no bairro Ribeiro de Abreu, e lá executá-lo de maneira a não deixar pistas.