Homem amarra funcionária e assalta clínica em Montes Claros

Um homem armado assaltou uma clínica oftalmológica, localizada no Centro de Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (3/3), levando cerca de R$ 12 mil. Durante a ação, o assaltante dominou a supervisora administrativa da clínica, J. S. N, de 51 anos.

A mulher foi amordaçada e teve as mãos amarradas para trás. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Além da arma, o ladrão levava uma mochila nas costas. A imagem de vídeo mostra ele retirando da mochila, calmamente, um artefato e a fita crepe usados para amarrar e amordaçar a mulher. A filmagem tem a duração de dois minutos.

Homem amarrou funcionária de clínica oftalmológica em Montes Claros (foto: Redes sociais/Reprodução)

Conforme informações da Polícia Militar, após amarrar e amordaçar a funcionária, que estava no segundo pavimento da clinica, o homem conseguiu retirar o dinheiro que estava no cofre, no mesmo local.

Ainda de acordo com a PM, além do dinheiro, o homem levou aparelhos celulares da vítima e da empresa.

O suspeito do assalto fugiu e continua sendo procurado.