Chuva em Minas: 260 cidades estão em situação de emergência no estado

Segundo o órgão, não houve acionamento para ocorrências nas últimas horas (foto: Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A última atualização do boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, divulgada na manhã dessa quinta-feira (9), informou que 260 cidades no estado estão em situação de emergência.













Outros 2.106 mineiros estão desabrigados e 11.654 estão desalojados. Somados os números, 13.760 pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. Neste ano, o número de cidades em situação de emergência já representa mais da metade das que estavam na mesma condição no período de chuvas em 2022, que registrou, ao todo, 450 municípios.





Ainda de acordo com a última atualização do boletim da coordenadoria estadual da Defesa Civil, não há nenhum comunicado referente a desastres ou eventos adversos ocorridos no estado nas últimas 24 horas, em Minas.