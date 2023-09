Minas lidera em número de resgatados de trabalho escravo; veja lista

A Operação Resgate III retirou 532 trabalhadores de trabalhos análogos à escravidão somente no mês de agosto. Desse total, 204 pessoas foram resgatadas em Minas Gerais, o que coloca o estado na liderança com o maior número de trabalhadores retirados de situações degradantes.

Mais de 70 equipes de fiscalização participaram de 222 inspeções em 22 estados e no Distrito Federal. Integraram os esforços na operação as seguintes instituições: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Somente no município mineiro de Rio Paranaíba aconteceu um dos resgates mais emblemáticos, quando 97 trabalhadores – entre eles, seis adolescentes, sendo uma grávida – foram encontrados em uma colheita de alho. No ambiente de trabalho não havia banheiros suficientes, local para aquecimento da alimentação e cadeiras para os empregados se sentarem. Nenhuma das pessoas tinha carteira de trabalho assinada ou recebia Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

De modo geral, as equipes flagraram 26 crianças e adolescentes submetidos a trabalho infantil, sendo que seis estavam sob condições semelhantes à escravidão. Ao menos 74 do total de resgatados na operação foram vítimas de tráfico de pessoas.





As fiscalizações ocorreram nos seguintes estados: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

O resgate de trabalhadores domésticos chegou a dez: três homens e sete mulheres. Uma delas é uma idosa de 90 anos que trabalhou por 16 anos sem carteira assinada na residência de uma empregadora, de 101, no Rio de Janeiro. A vítima é a pessoa mais idosa já resgatada de trabalho escravo no Brasil, segundo a Polícia Federal.

Estados com mais número de resgatados

Da segunda a quinta colocações em número de resgatados estão os estados de Goiás (126), São Paulo (54), Piauí (42) e Maranhão (42). Os resgates também aconteceram no Acre, na Bahia, no Espírito Santo, no Mato Grosso, em Pernambuco, no Paraná, no Rio de Janeiro, em Rondônia, no Rio Grande do Sul e no Tocantins.