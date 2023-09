Policial mineiro mata cachorro de influenciadora a tiros em Guarapari

432

PM teria atirado após se assustar com cachorro (foto: @meugoldenchurros / Reprodução)

Um cachorro chamado Churros, da raça golden retriever, foi morto por um policial militar de Minas Gerais, de 52 anos, no fim do último sábado (9/9) na cidade de Guarapari, no Espírito Santo.Segundo boletim de ocorrência registrado pela tutora do animal, Iasmin Lima Peçanha Avelar, irmã da influenciadora Iuly Lima, ela estava com o animal sem coleira na Praia do Morro, quando o animal pulou no PM, que se assustou e atirou contra ele.De acordo com a tutora, após se assustar com o animal, o PM teria dito: "Eu vou matar seu cachorro". Nas redes sociais, a tutora e a irmã pediram justiça por Churros.

Polícias do Estado dão detalhes do caso

Em nota encaminhada ao Correio, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) informou que a PM foi acionada pouco depois do caso e seguiram até a residência do homem, que se apresentou como subtenente da Reserva da Polícia Militar de Minas Gerais.

Segundo o subtenente, o cachorro estava solto e sem focinheira, e teria avançado nele duas vezes. Na primeira teria conseguido se desvencilhar e solicitado aos donos que o segurassem. O pedido não teria sido acatado e quando o cão avançou novamente, foi quando ele efetuou o disparo.

"A arma do PM foi apreendida, e as partes foram encaminhadas à Delegacia Regional de Guarapari. O animal foi socorrido por um dos donos e levado a uma clínica veterinária", finaliza a nota da PM.

Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) infirmou que o suspeito foi autuado em flagrante por maus tratos aos animais e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde passaria por audiência de custódia.



Além disso, destacou que a tutora do animal assinou um termo circunstanciado (TC) por não guardar com a devida cautela animal perigoso e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

O Correio também entrou em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para questionar se fariam algum pronunciamento sobre o PM envolvido.

Em nota, destacaram que acompanham o caso. "A Polícia Militar de Minas (PMMG) informa: trata-se de ocorrência envolvendo policial militar aposentado, e, por ser crime comum e não militar, o fato será apurado pela Polícia Civil do Espírito Santo", afirmaram.